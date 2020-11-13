Стрельба в Швейцарии, есть погибший и раненые

Полицейская операция проводится в центре швейцарского города Биль в связи со стрельбой.
Как передает Report, об этом сообщил информационный портал
Согласно сообщению, "в четверг вечером, по пока неизвестным причинам, около Центральной площади Биля прозвучали выстрелы". На месте размещены крупные подразделения полиции.
Портал отмечает, что "полиция подтвердила факты". Портал приводит слова очевидца, который сообщил, что в 17:45 по местному времени (20:45 по бакинскому времени) он находился рядом с местом происшествия. "Я услышал три выстрела, после этого люди побежали, и я тоже", - сказал он.
По данным газеты
В свою очередь, информационное агентство