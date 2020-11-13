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Стрельба в Швейцарии, есть погибший и раненые

Стрельба в Швейцарии, есть погибший и раненые Полицейская операция проводится в центре швейцарского города Биль в связи со стрельбой. Об этом сообщил в четверг вечером информационный портал 20 Minutes со ссылкой на местную полицию и очевидца.
Другие страны
13 ноября 2020 г. 05:43
Стрельба в Швейцарии, есть погибший и раненые

Полицейская операция проводится в центре швейцарского города Биль в связи со стрельбой.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал 20 Minutes со ссылкой на местную полицию и очевидца.

Согласно сообщению, "в четверг вечером, по пока неизвестным причинам, около Центральной площади Биля прозвучали выстрелы". На месте размещены крупные подразделения полиции.

Портал отмечает, что "полиция подтвердила факты". Портал приводит слова очевидца, который сообщил, что в 17:45 по местному времени (20:45 по бакинскому времени) он находился рядом с местом происшествия. "Я услышал три выстрела, после этого люди побежали, и я тоже", - сказал он.

По данным газеты Berner Zeitung, в результате стрельбы в Биле ранены два человека.

В свою очередь, информационное агентство ATS сообщило со ссылкой на представителя бернской кантональной полиции, что операция служб охраны порядка в Биле связана с расследованием преступления, совершенного в одном из жилых домов, где был обнаружен труп человека.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçrədə atışma olub, ölən və yaralananlar var

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