Стрельба в Германии, есть пострадавшие

Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся.

Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся.

Как передает Report, об этом сообщает таблоид Bild .

По его информации, инцидент произошел недалеко от бара в немецком районе Веддинг центрального округа Митте. Отмечается, что пострадавшим была оказана медпомощь, их госпитализировали. Еще одна женщина пережила шок.

Подчеркивается, что преступник находится в бегах. На месте работают вооруженные правоохранители, территория оцеплена. Начато расследование происшествия.