О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стрельба в Германии, есть пострадавшие

Стрельба в Германии, есть пострадавшие Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся.
Другие страны
21 июня 2021 г. 06:38
Стрельба в Германии, есть пострадавшие

Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся.

Как передает Report, об этом сообщает таблоид Bild.

По его информации, инцидент произошел недалеко от бара в немецком районе Веддинг центрального округа Митте. Отмечается, что пострадавшим была оказана медпомощь, их госпитализировали. Еще одна женщина пережила шок.

Подчеркивается, что преступник находится в бегах. На месте работают вооруженные правоохранители, территория оцеплена. Начато расследование происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyada atışma olub, xəsarət alanlar var

Самое важное

МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
20 июня 2021 г. 04:08
Чавушоглу: Пусть Армения учится на своих ошибках и ценит возможность мира
Чавушоглу: Пусть Армения учится на своих ошибках и ценит возможность мира
20 июня 2021 г. 03:04
Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям
Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям
19 июня 2021 г. 15:27
СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
18 июня 2021 г. 12:22
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
18 июня 2021 г. 11:05
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
17 июня 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi