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Стрельба в Берлине, есть пострадавшие

Стрельба в Берлине, есть пострадавшие Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию.
Другие страны
30 июля 2021 г. 21:52
Стрельба в Берлине, есть пострадавшие

Четыре человека получили огнестрельные ранения в пятницу в берлинском районе Вединг, полиция проводит спецоперацию.

Как передает Report, об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

"Трое мужчин и одна женщина ранены. Детали пока неизвестны", - пишет издание со ссылкой на спасателей.

По актуализированной информации издания, конфликт произошел на стоянке возле хозяйственного супермаркета, был произведен один выстрел. Преступнику удалось скрыться. Отмечается, что один человек получил ножевое ранение, другой - огнестрельное. Третий потерпевший получил травму головного мозга.

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