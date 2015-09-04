​Стрельба в колледже в Калифорнии: один человек погиб, двое получили ранения

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным на территории кампуса колледжа в американском городе Сакраменто (штат Калифорния).

Как сообщает Report, об этом передает телеканал ABC.

В настоящее время перекрыты все улицы, ведущие к учебному заведению. Полиция ведет поиск стрелявшего, используя для исследования окрестностей, в том числе, вертолет. Личность стрелка пока не установлена.

Установлено, что погибший и пострадавшие - студенты колледжа. Один из раненых был госпитализирован. Второго пуля лишь задела, пройдя по касательной, его допрашивает полиция. Ведется расследование преступления.