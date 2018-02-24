Стрельба у самого крупного университета Мексики унесла жизни двоих человек

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Два человека погибли в пятницу в результате стрельбы рядом с Национальным автономным университетом Мексики (UNAM), самым крупным учебным заведением латиноамериканской страны

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила генеральная прокуратура Мехико.

Погибшим было 20 и 29 лет. Они были обнаружены охраной вуза, вызванные медики доставили раненых в госпиталь, где они и скончались от полученных пулевых ранений.

По версии следствия, речь может идти о столкновении соперничающих преступных группировок, выбравших для выяснения отношений территорию рядом с UNAM. Погибшие не относятся к студентам и работникам университета. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, открыто уголовное дело.