Страны НАТО подписали декларацию о создании совершенной системы ПВО в Европе

Германия и 13 стран-членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Германия и 13 стран-членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство DPA.

По его информации, в кулуарах встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт и ее коллеги подписали декларацию о так называемой инициативе European Sky Shield ("Европейский противоракетный щит"). Это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.