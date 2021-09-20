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Страны Латинской Америки призвали Байдена снять торговую блокаду Кубы

Страны Латинской Америки призвали Байдена снять торговую блокаду Кубы Члены Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в специальной декларации призвали президента и конгресс США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду против Кубы, назвав ее противоречащей международному праву.
Другие страны
20 сентября 2021 г. 00:47
Страны Латинской Америки призвали Байдена снять торговую блокаду Кубы

Члены Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в специальной декларации призвали президента и конгресс США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду против Кубы, назвав ее противоречащей международному праву.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Государства-члены СЕЛАК настоятельно призывают президента Соединенных Штатов Америки существенно изменить применение блокады против Кубы, а Конгресс этой страны приступить к ее отмене", - говорится в специальной декларации СЕЛАК, которую распространил МИД Мексики.

Главы государств и правительств 33 стран-участниц СЕЛАК в документе подчеркнули, что решительно против применения законов и мер, противоречащих международному праву.

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