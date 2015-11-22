Страны АСЕАН подписали соглашение о создании Единого сообщества

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Главы стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали в Куала-Лумпуре декларацию о создании Единого сообщества с 31 декабря 2015 года, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Лидеры десяти государств одобрили декларацию "АСЕАН: Видение-2025", являющуюся "дорожной картой" развития азиатского блока на ближайшее десятилетие, а также "Куала-Лумпурскую декларацию о создании Сообщества АСЕАН".

Формирование единого регионального сообщества, согласно Уставу АСЕАН, должно быть оформлено не позднее 31 декабря 2015 года. Основу этого объединения составит усиление интеграции внутри ассоциации по трем основным направлениям: обеспечение политической стабильности и безопасности, построение сильной экономики и развитие социально- культурной сферы.

Частью "большого" Сообщества также является Экономическое сообщество АСЕАН. В результате его формирования в странах региона будет создан единый рынок труда в ряде отраслей, общее таможенное и производственное пространство.

АСЕАН объединяет десять государств Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В этих странах на площади примерно 4,5 млн кв км проживают более 625 млн человек. На долю членов АСЕАН приходятся около 3,4% мирового ВВП и примерно 7% объема мировой торговли.