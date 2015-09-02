 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сторонники президента Хади открыли фронт на востоке Йемена

    Следующей целью правительственных сил станет провинция Саада

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы, лояльные президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади, при поддержке коалиции арабских стран открыли новый фронт в провинции Эль-Джауф на востоке страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил агентству Sputnik местный военный источник.

    Сообщается, что вместе со сторонниками Хади из провинции Мариб в провинцию Эль-Джауф вошли значительные подкрепления, направленные коалицией.

    По словам источника, в случае захвата Эль-Джауф, следующей целью правительственных сил станет провинция Саада, считающаяся главным оплотом движения "Ансар Алла" (хуситов).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi