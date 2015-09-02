Сторонники президента Хади открыли фронт на востоке Йемена

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы, лояльные президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади, при поддержке коалиции арабских стран открыли новый фронт в провинции Эль-Джауф на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил агентству Sputnik местный военный источник.

Сообщается, что вместе со сторонниками Хади из провинции Мариб в провинцию Эль-Джауф вошли значительные подкрепления, направленные коалицией.

По словам источника, в случае захвата Эль-Джауф, следующей целью правительственных сил станет провинция Саада, считающаяся главным оплотом движения "Ансар Алла" (хуситов).