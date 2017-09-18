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    Сторонники и противники Трампа провели акции протеста в Вашингтоне

    Десятки манифестантов собрались у Белого дома

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Сторонники и противники президента США Дональда Трампа провели акции протеста в столице Вашингтоне.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, десятки манифестантов собрались у Белого дома с требованием защитить американскую демократию и провести расследование по вмешательству России в президентские выборы в США.

    По данным полиции, митинг сторонников президента оказался более многочисленным и собрал около 500 человек, которые назвали свою акцию "Матерью всех демонстраций". Они прошли по центральному бульвару Вашингтона - Национальному моллу, который простирается от здания конгресса США до монумента президенту Аврааму Линкольну.

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