Сторонница жесткого курса против Эр-Рияда ушла в отставку из Белого дома

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Кирстен Фонтенроуз, которая курировала отношения с Саудовской Аравией, приняла решение уйти в отставку. Об этом сообщает The New York Times, передает Report.

По данным газеты, это произошло в минувшую пятницу сразу после того, как она вернулась из командировки в Эр-Рияд. Причины, по которым Фонтенроуз покинула свой пост, издание выяснить не смогло.

Как отмечает NYT, Кирстен Фонтенроуз была сторонницей жесткого курса в отношении саудовских властей из-за убийства журналиста издания The Washington Post Джамаля Кашикчи.

В публикации говорится, что она лично настаивала на том, чтобы включить в санкционный список против властей Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани — экс-советника саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования американского правительства, связанного с убийством Кашикчи будут обнародованы в ближайшие несколько дней. По словам Трампа, «полный доклад» по убийству Кашикчи будет обнародован или в понедельник, 19 ноября, или во вторник, 20 ноября.