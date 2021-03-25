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Столтенберг не смог назвать срок, когда Украина и Грузия вступят в НАТО

Столтенберг не смог назвать срок, когда Украина и Грузия вступят в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока невозможно определить сроки вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс, поскольку для этого нужен консенсус.
Другие страны
25 марта 2021 г. 20:37
Столтенберг не смог назвать срок, когда Украина и Грузия вступят в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока невозможно определить сроки вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс, поскольку для этого нужен консенсус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в четверг во время выступления на организованном Университетом Южной Флориды виртуальном мероприятии.

"В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте... мы заявили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Мы не определили сроки", - отметил Столтенберг. "Мы сейчас помогаем Украине и Грузии приблизиться к членству. Мы помогаем им в проведении реформ в сфере безопасности, укреплении демократического контроля над вооруженными силами, в том, чтобы постепенно приблизиться к стандартам НАТО и приблизиться к членству в альянсе", - сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг

"Но решение о членстве принимается консенсусом. С этим должны согласиться все союзники. Поэтому я не могу назвать время, когда союзники посчитают, что Украина и Грузия в полной мере готовы присоединиться к альянсу", - добавил Столтенберг.

Генсек также утверждал, что "представление о том, что расширение НАТО является угрозой или провокацией, является опасным, это не соответствует действительности”.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya nə zaman üzv olacağı məlum deyil

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