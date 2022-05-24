Столтенберг: НАТО значительно усилила свою поддержку Украине

У НАТО есть две фундаментальные задачи в ответ на агрессию России против Украины: оказание поддержки Украине и предотвращение дальнейшей эскалации

У НАТО есть две фундаментальные задачи в ответ на агрессию России в отношении Украины: оказание поддержки Украине и предотвращение дальнейшей эскалации.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе Экономического форума в Давосе.

Он отметил, что на протяжении многих лет НАТО и его союзники поддерживали Украину, в частности США, Канада, Великобритания и Турция, а после недавнего вторжения России в Украину они значительно усилили свою поддержку.

"Сегодня у нас более 40 000 военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, подкрепленных значительными воздушными и морскими силами, мы удвоили количество многонациональных боевых групп от Балтики до Черного моря, и у нас сотни тысяч военнослужащих в состоянии повышенной готовности", - отметил он.

По словам Столтенберга, членство Финляндии и Швеции в том числе укрепило бы тесную связь между НАТО и Европейским союзом.