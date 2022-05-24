О нас

Столтенберг: НАТО значительно усилила свою поддержку Украине

Столтенберг: НАТО значительно усилила свою поддержку Украине У НАТО есть две фундаментальные задачи в ответ на агрессию России против Украины: оказание поддержки Украине и предотвращение дальнейшей эскалации
Другие страны
24 мая 2022 г. 14:16
Столтенберг: НАТО значительно усилила свою поддержку Украине

У НАТО есть две фундаментальные задачи в ответ на агрессию России в отношении Украины: оказание поддержки Украине и предотвращение дальнейшей эскалации.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе Экономического форума в Давосе.

Он отметил, что на протяжении многих лет НАТО и его союзники поддерживали Украину, в частности США, Канада, Великобритания и Турция, а после недавнего вторжения России в Украину они значительно усилили свою поддержку.

"Сегодня у нас более 40 000 военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, подкрепленных значительными воздушными и морскими силами, мы удвоили количество многонациональных боевых групп от Балтики до Черного моря, и у нас сотни тысяч военнослужащих в состоянии повышенной готовности", - отметил он.

По словам Столтенберга, членство Финляндии и Швеции в том числе укрепило бы тесную связь между НАТО и Европейским союзом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi