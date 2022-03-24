Столтенберг: НАТО приняло решение о еще большей поддержке Украины

"Сегодня лидеры НАТО приняли решение о еще большей поддержке Украины".

"Сегодня лидеры НАТО приняли решение о еще большей поддержке Украины".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после чрезвычайного заседания глав государств и правительств стран-членов Альянса.

"Сдерживающие и оборонительные действия союзников будут продолжены. Будет больше наших самолетов на восточном фланге Альянса. Мы также укрепим нашу кибербезопасность. Выступление президента Украины Владимира Зеленского было очень значимым", - отметил генсек НАТО.