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Столтенберг: НАТО приняло решение о еще большей поддержке Украины

Столтенберг: НАТО приняло решение о еще большей поддержке Украины "Сегодня лидеры НАТО приняли решение о еще большей поддержке Украины".
Другие страны
24 марта 2022 г. 17:59
Столтенберг: НАТО приняло решение о еще большей поддержке Украины
Foto: TASS

"Сегодня лидеры НАТО приняли решение о еще большей поддержке Украины".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после чрезвычайного заседания глав государств и правительств стран-членов Альянса.

"Сдерживающие и оборонительные действия союзников будут продолжены. Будет больше наших самолетов на восточном фланге Альянса. Мы также укрепим нашу кибербезопасность. Выступление президента Украины Владимира Зеленского было очень значимым", - отметил генсек НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: "NATO Ukraynaya daha çox dəstək vermək barədə qərar qəbul edib"

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