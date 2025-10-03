Столкновения на акции в поддержку флотилии "Сумуд" в Женеве: пострадали пять полицейских

Пятеро полицейских были ранены во время столкновений с участниками марша в поддержку флотилии "Сумуд" в швейцарском городе Женева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AlArabiya.

"В ходе беспорядков пострадали пять сотрудников полиции, один человек арестован"- сообщили правоохранительные органы.

По данным полиции, изначально мирная демонстрация собрала около 3000 человек и временно парализовала движение в центре города.

Силовики применили слезоточивый газ и водометы. В ответ протестующие начали бросать различные предметы и наносить ущерб имуществу.

Напомним, силы безопасности Израиля ранее задержали флотилию "Сумуд", направлявшуюся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Израильская сторона обвинила флотилию в связях с ХАМАС. На борту находились более 450 иностранных активистов, среди них - граждане Швейцарии.