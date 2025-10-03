Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Столкновения на акции в поддержку флотилии "Сумуд" в Женеве: пострадали пять полицейских

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 13:29
    Столкновения на акции в поддержку флотилии Сумуд в Женеве: пострадали пять полицейских

    Пятеро полицейских были ранены во время столкновений с участниками марша в поддержку флотилии "Сумуд" в швейцарском городе Женева.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AlArabiya.

    "В ходе беспорядков пострадали пять сотрудников полиции, один человек арестован"- сообщили правоохранительные органы.

    По данным полиции, изначально мирная демонстрация собрала около 3000 человек и временно парализовала движение в центре города.

    Силовики применили слезоточивый газ и водометы. В ответ протестующие начали бросать различные предметы и наносить ущерб имуществу.

    Напомним, силы безопасности Израиля ранее задержали флотилию "Сумуд", направлявшуюся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Израильская сторона обвинила флотилию в связях с ХАМАС. На борту находились более 450 иностранных активистов, среди них - граждане Швейцарии.

    сектор Газа флотилия "Сумуд" Швейцария Израиль акция протеста

    Последние новости

    13:29

    Столкновения на акции в поддержку флотилии "Сумуд" в Женеве: пострадали пять полицейских

    Другие страны
    13:27
    Фото

    SOCAR и Uniper подписали программу сотрудничества на 2025-2026 гг.

    Энергетика
    13:26

    Глава TAP AG: Работы по I этапу расширения мощности TAP близятся к завершению

    Энергетика
    13:25

    Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛА

    Бизнес
    13:20

    Финский суд снял обвинения с экипажа танкера Eagle S в деле об обрыве кабелей в Балтике

    Другие страны
    13:20

    В Норвегии задержали трех граждан Германии по подозрению в запуске дронов

    Другие страны
    13:16
    Фото

    Совет прессы выбрал кандидатов на юбилейную медаль "150-летие национальной печати"

    Медиа
    13:10
    Фото

    Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистики

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    Лента новостей