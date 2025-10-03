Столкновения на акции в поддержку флотилии "Сумуд" в Женеве: пострадали пять полицейских
- 03 октября, 2025
- 13:29
Пятеро полицейских были ранены во время столкновений с участниками марша в поддержку флотилии "Сумуд" в швейцарском городе Женева.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AlArabiya.
"В ходе беспорядков пострадали пять сотрудников полиции, один человек арестован"- сообщили правоохранительные органы.
По данным полиции, изначально мирная демонстрация собрала около 3000 человек и временно парализовала движение в центре города.
Силовики применили слезоточивый газ и водометы. В ответ протестующие начали бросать различные предметы и наносить ущерб имуществу.
Напомним, силы безопасности Израиля ранее задержали флотилию "Сумуд", направлявшуюся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Израильская сторона обвинила флотилию в связях с ХАМАС. На борту находились более 450 иностранных активистов, среди них - граждане Швейцарии.