Столица Украины подверглась ракетному обстрелу после 44 дней перерыва

Столица Украины подверглась ракетному обстрелу в ночь на 21 марта, пострадали 10 человек.

Столица Украины подверглась ракетному обстрелу в ночь на 21 марта, пострадали 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

Отмечается, что силы ПВО Украины сбили над городом около 30 ракет, в том числе крылатые и баллистические. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

По информации КГВА, последний ракетный удар по столице был совершен 44 дня назад.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадали десять человек.