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Столица Украины подверглась ракетному обстрелу после 44 дней перерыва

Столица Украины подверглась ракетному обстрелу после 44 дней перерыва Столица Украины подверглась ракетному обстрелу в ночь на 21 марта, пострадали 10 человек.
Другие страны
21 марта 2024 г. 09:45
Столица Украины подверглась ракетному обстрелу после 44 дней перерыва

Столица Украины подверглась ракетному обстрелу в ночь на 21 марта, пострадали 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

Отмечается, что силы ПВО Украины сбили над городом около 30 ракет, в том числе крылатые и баллистические. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

По информации КГВА, последний ракетный удар по столице был совершен 44 дня назад.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки пострадали десять человек.

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Версия на азербайджанском языке Kiyev 44 günlük fasilədən sonra raket atəşinə tutulub, yaralılar var

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