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Стоимость бензина в США вновь обновила исторический максимум

Стоимость бензина в США вновь обновила исторический максимум Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,81 долларов за один галлон (3,785 литра), цена на топливо с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла в два раза.
Другие страны
4 июня 2022 г. 21:53
Стоимость бензина в США вновь обновила исторический максимум

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,81 долларов за один галлон (3,785 литра), цена на топливо с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла в два раза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС в стране.

По ее данным, к утру субботы стоимость галлона бензина марки Regular поднялась в США до 4,819 долларов (в пятницу этот показатель составлял 4,761), в то время как в первую неделю после инаугурации Байдена в конце января 2021 года этот показатель составлял 2,39 долларов.

Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем 6,297 долларов.

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