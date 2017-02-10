Стена на границе Мексики и США будет стоить $21,6 млрд

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Стена на границе с Мексикой, которую намерен построить президент США Дональд Трампа, обойдётся в $21,6 млрд.

Как сообщает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности (МВБ).

Предполагаемое сооружение будет представлять собой систему стен и заборов.

Также сообщается, что стена будет иметь длину в две тысячи километров, а её сооружение планируется завершить в конце 2020 года.

11 января президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что страна начнёт строить стену на границе с Мексикой. При этом он отметил, что именно Мексика заплатит за эту стену.

Позднее президент Мексики заявил, что его страна не будет оплачивать стену на границе с США.