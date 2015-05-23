 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Стена между Украинским государством и Россией вырастет к концу 2018 года

    “До конца 2018 года вся украинско-российская государственная граница будет построена”

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пообещал построить стену на границе с Россией к концу 2018 года.

    Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

    «До конца 2018 года вся украинско-российская государственная граница будет построена, смонтирована и будет эффективно защищать Украину от российских террористов», — заявил Яценюк.

    По его словам, из выделенных на проект 4 млрд грн 2,5 млрд будут использованы на электронные средства и «железо», а 1,5 млрд — на строительные работы.

    «1,5 млрд грн вернутся в государственный бюджет в качестве налогов», ведь к реализации проекта привлечены в основном украинские предприятия, «которые выполняют как строительно-монтажные работы, так и изготавливают технику, которая будет стоять на государственной границе Украины», подчеркнул премьер.

    Ранее стало известно, что Яценюк настаивает на установке средств поражения на границе с Россией.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi