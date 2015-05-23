​Стена между Украинским государством и Россией вырастет к концу 2018 года

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пообещал построить стену на границе с Россией к концу 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

«До конца 2018 года вся украинско-российская государственная граница будет построена, смонтирована и будет эффективно защищать Украину от российских террористов», — заявил Яценюк.

По его словам, из выделенных на проект 4 млрд грн 2,5 млрд будут использованы на электронные средства и «железо», а 1,5 млрд — на строительные работы.

«1,5 млрд грн вернутся в государственный бюджет в качестве налогов», ведь к реализации проекта привлечены в основном украинские предприятия, «которые выполняют как строительно-монтажные работы, так и изготавливают технику, которая будет стоять на государственной границе Украины», подчеркнул премьер.

Ранее стало известно, что Яценюк настаивает на установке средств поражения на границе с Россией.