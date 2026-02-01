Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Стармер: Брату короля Британии Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 02:48
    Стармер: Брату короля Британии Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что брат короля Карла III экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен дать показания в Конгрессе США по делу уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, об этом глава британского правительства заявил в беседе с журналистами на борту самолета по завершении своего визита в Токио.

    "По вопросу дачи показаний я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в той форме, в какой его попросят сделать это", - сказал он.

    Стармер подчеркнул, что "жертвы Эпштейна должны быть в приоритете". "Что касается необходимости принесения извинений, то это вопрос к Эндрю", - отметил премьер, комментируя публикацию Минюстом США новых документов об Эпштейне, в которых фигурирует бывший принц.

    Кир Стармер дело Эпштейна принц Эндрю
    Ты - Король

    Последние новости

    04:13

    В Кот-д'Ивуаре в ДТП погибли 14 человек

    Другие страны
    03:54

    У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    03:21

    Совбез Ирана: Формирование переговорной системы с США продвигается

    В регионе
    02:48

    Стармер: Брату короля Британии Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна

    Другие страны
    02:16

    Трамп: Федеральные силы прекратят помогать городам Демпартии подавлять протесты

    Другие страны
    01:55

    СМИ: Советник Фицо подал в отставку после упоминания в досье Эпштейна

    Другие страны
    01:24

    Пезешкиан: Война на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни Ирана, ни США

    В регионе
    00:52

    В Великобритании закрылось рекордное количество пивоварен

    Другие страны
    00:18

    Египет работает над возвращением Ирана и США за стол переговоров

    Другие страны
    Лента новостей