Стармер: Брату короля Британии Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что брат короля Карла III экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен дать показания в Конгрессе США по делу уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, об этом глава британского правительства заявил в беседе с журналистами на борту самолета по завершении своего визита в Токио.

"По вопросу дачи показаний я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в той форме, в какой его попросят сделать это", - сказал он.

Стармер подчеркнул, что "жертвы Эпштейна должны быть в приоритете". "Что касается необходимости принесения извинений, то это вопрос к Эндрю", - отметил премьер, комментируя публикацию Минюстом США новых документов об Эпштейне, в которых фигурирует бывший принц.