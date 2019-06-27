Стало известно, что Путин хочет обсудить с Трампом

Президент РФ Владимир Путин признался, что намерен при встрече с лидером США Дональдом Трампом обсудить ситуацию с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 , передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он напомнил, что Вашингтон вышел из договора в одностороннем порядке. Путин добавил, что США при отказе от договора попытались свалить вину на Москву.

По мнению лидера, Россия для США не имеет никакого значения, так как «военный театр Европы вряд ли сейчас представляет какой-то большой интерес для Соединенных Штатов».

Путин добавил, что вопрос сокращения стратегических наступательных вооружений стоит на повестке, и он считает необходимым обсудить это с американской стороной.