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    Стали известны первые результаты президентских выборов Коста-Рики

    Лидирует Карлос Альварадо

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ На выборах президента Коста-Рики, второй тур которых прошел в стране в воскресенье, лидирует Карлос Альварадо.

    Как передает Report, согласно данным высшего избирательного суда, после обработки 90,6% бюллетеней экс-министр и кандидат от партии "Гражданское действие" Карлос Альварадо набирает 60,6% голосов. Его соперник депутат-евангелист Фабрисио Альварадо получает 39,3 % голосов.

    Президент Коста-Рики избирается на четыре года. Вступление в должность нового главы государства ожидается в начале мая.

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