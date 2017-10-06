Стали известны окончательные результаты референдума в Каталонии

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума, проведенного 1 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, за независимость автономии проголосовали более двух миллионов человек, что составило 90,18% от общего числа голосовавших.

Явка составила 43,03%, всего в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса. За независимость проголосовали 90,18%, (2 миллиона 44 тысячи 38 человек), против 7,83% (177,547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98% избирателей.