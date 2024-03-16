Стали известны детали плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа

Переговоры, направленные на обеспечение прекращения огня в секторе Газа, возобновятся в Катаре 17 марта.
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По данным ее источников из числа египетских чиновников, впервые за долгое время к переговорам присоединятся официальные представители враждующих сторон — Израиля и ХАМАС. Bloomberg напоминает, что международные посредники рассчитывали на заключение перемирия до начала Рамазана, однако, в начале марта переговоры, проходившие в Каире, зашли в тупик.
Решение о возобновлении диалога было принято на этой неделе: "обе стороны предприняли шаги, направленные на возобновление переговоров", рассказали источники. По их данным, ХАМАС предоставил посредникам новый план, который должен положить конец боевым действиям в секторе Газа. План имеет три основных этапа:
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Первым этапом станет шестинедельное прекращение огня, в результате которого будут освобождены 35 заложников — женщин, больных и пожилых людей, — удерживаемых боевиками, в обмен на 350 палестинских пленных, удерживаемых Израилем. ХАМАС также освободит как минимум пять женщин-солдат в обмен на 50 заключенных, в том числе некоторых, отбывающих длительные сроки по обвинению в терроризме, за каждого солдата. Кроме этого, израильские военные должны позволить перемещенным палестинцам вернуться в северную часть сектора Газа и обеспечить свободный поток помощи в этот район;
- На втором этапе обе стороны объявят постоянное прекращение огня, а ХАМАС освободит оставшихся израильских солдат, находящихся в заложниках, в обмен на новых пленных;
- На третьем этапе ХАМАС передаст тела погибших израильтян в обмен на снятие блокады Газы, что позволит начать восстановление региона.