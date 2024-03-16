Стали известны детали плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа

Переговоры, направленные на обеспечение прекращения огня в секторе Газа, возобновятся в Катаре 17 марта.

Переговоры, направленные на обеспечение прекращения огня в секторе Газа, возобновятся в Катаре 17 марта.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным ее источников из числа египетских чиновников, впервые за долгое время к переговорам присоединятся официальные представители враждующих сторон — Израиля и ХАМАС. Bloomberg напоминает, что международные посредники рассчитывали на заключение перемирия до начала Рамазана, однако, в начале марта переговоры, проходившие в Каире, зашли в тупик.

Решение о возобновлении диалога было принято на этой неделе: "обе стороны предприняли шаги, направленные на возобновление переговоров", рассказали источники. По их данным, ХАМАС предоставил посредникам новый план, который должен положить конец боевым действиям в секторе Газа. План имеет три основных этапа: