Стала известна причина крушения самолета с футбольной командой в Колумбии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Причиной недавней авиакатастрофы боливийского самолета в Колумбии, в которой погиб 71 человек, стал недостаточный запас топлива у лайнера.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду на пресс-конференции начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья.

Самолет разбился в минувший вторник в 50 километрах от Медельина. На борту воздушного судна находились 77 человек — 9 членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ".

На данный момент выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето. Всего погиб 71 человек.