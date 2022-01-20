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Стала известна дата референдума по изменению Конституции Беларуси

Стала известна дата референдума по изменению Конституции Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны на 27 февраля 2022 года.
Другие страны
20 января 2022 г. 21:30
Стала известна дата референдума по изменению Конституции Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны на 27 февраля 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ был подписан 20 января.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.

Решение, принятое на референдуме, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Центризбирком готов к проведению референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

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