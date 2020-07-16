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Стал известен тест на COVID-19 у Президента Бразилии

Стал известен тест на COVID-19 у Президента Бразилии "Президент Жаир Болсонару сообщил, что его новый тест на COVID-19 дал положительный результат".
Другие страны
16 июля 2020 г. 00:53
Стал известен тест на COVID-19 у Президента Бразилии

"Президент Жаир Болсонару сообщил, что его новый тест на COVID-19 дал положительный результат".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Президент Бразилии сообщил CNN Brasil о положительном результате своего повторного теста на новый коронавирус.

Напомним, что впервые это заболевание выявили у бразильского политика 7 июля, после чего он находится в изоляции в своей официальной резиденции во дворце Алворада. Болсонару сообщил СМИ, что чувствует себя хорошо и не испытывает одышки или отсутствия вкуса, уровень оксигенации крови составляет 98%.

Ранее Болсонару заявлял, что устал болеть дома и рассчитывает вернуться к работе на этой неделе в случае избавления от вируса.

Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет.

Напомним, что в марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".

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