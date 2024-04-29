О нас

США заявили что поддерживают Израиль, но стремятся прекратить страдания жителей Газы

США заявили что поддерживают Израиль, но стремятся прекратить страдания жителей Газы США поддерживают Израиль, но при этом стремятся прекратить "ужасные страдания" жителей Газы.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 14:40
США заявили что поддерживают Израиль, но стремятся прекратить страдания жителей Газы

США поддерживают Израиль, но при этом стремятся прекратить "ужасные страдания" жителей Газы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы решительно поддерживаем Израиль в его усилиях по обеспечению того, чтобы то, что произошло 7 октября, никогда не повторилось. Но в то же время мы полны решимости сделать все возможное, чтобы положить конец ужасным страданиям, которые мы наблюдаем каждый день в Газе", - сказал Блинкен на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Госсекретарь США также заявил, что Соединенные Штаты не поддержат возможную операцию Израиля в городе Рафах в секторе Газа, поскольку не видели плана, который предполагает защиту гражданского населения.

"Мы не можем поддержать крупную военную операцию [Израиля] в Рафахе", - сказал он на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон "пока не видел план, в котором бы убедительно говорилось о том, что гражданское население будет под защитой" в ходе операции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi