США заявили что поддерживают Израиль, но стремятся прекратить страдания жителей Газы

США поддерживают Израиль, но при этом стремятся прекратить "ужасные страдания" жителей Газы.

США поддерживают Израиль, но при этом стремятся прекратить "ужасные страдания" жителей Газы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы решительно поддерживаем Израиль в его усилиях по обеспечению того, чтобы то, что произошло 7 октября, никогда не повторилось. Но в то же время мы полны решимости сделать все возможное, чтобы положить конец ужасным страданиям, которые мы наблюдаем каждый день в Газе", - сказал Блинкен на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Госсекретарь США также заявил, что Соединенные Штаты не поддержат возможную операцию Израиля в городе Рафах в секторе Газа, поскольку не видели плана, который предполагает защиту гражданского населения.

"Мы не можем поддержать крупную военную операцию [Израиля] в Рафахе", - сказал он на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон "пока не видел план, в котором бы убедительно говорилось о том, что гражданское население будет под защитой" в ходе операции.