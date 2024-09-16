США завершили вывод войск из Нигера

Последняя группа американских военнослужащих покинула Нигер в оговоренный срок.

Последняя группа американских военнослужащих покинула Нигер в оговоренный срок.

Как передает Report, об этом сообщили в понедельник в Африканском командовании ВС США.

"Министерство обороны США и Министерство национальной обороны Республики Нигер объявляют, что вывод американских сил и техники из Нигера завершен", - говорится в сообщении.

Отметим, что процесс вывода стартовал 19 мая 2024 года по согласованному сторонами плану действий. После завершения основной части вывода войск США в августе в Нигере оставалась небольшая группа военных, занимавшаяся решением организационных вопросов. Эта группа военных также покинула африканскую страну.

Напомним, что в марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Власти республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них были дислоцированы на базе ВВС близ Агадеса.