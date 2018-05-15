США заблокировали призыв СБ ООН к расследованию событий в секторе Газа

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ США заблокировали в понедельник принятие Советом Безопасности ООН коммюнике, содержащего призыв провести независимое расследование событий в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники.

"Совет Безопасности выражает возмущение и скорбь в связи с убийством палестинских гражданских лиц, использовавших свое право на мирную демонстрацию. СБ ООН призывает провести независимое и прозрачное расследование этих действий, чтобы привлечь виновных к ответственности", — приводит текст проекта заявления агентство France-Presse.