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    США заблокировали призыв СБ ООН к расследованию событий в секторе Газа

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ США заблокировали в понедельник принятие Советом Безопасности ООН коммюнике, содержащего призыв провести независимое расследование событий в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники.

    "Совет Безопасности выражает возмущение и скорбь в связи с убийством палестинских гражданских лиц, использовавших свое право на мирную демонстрацию. СБ ООН призывает провести независимое и прозрачное расследование этих действий, чтобы привлечь виновных к ответственности", — приводит текст проекта заявления агентство France-Presse.

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