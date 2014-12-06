​США за три дня нанесли 20 ударов по позициям ИГИЛ

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Самолеты коалиции США и их союзников нанесли за последние три дня 20 ударов с воздуха по позициям террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Ираке и Сирии.

Как передает Report, 14 авиаударов было нанесено по экстремистам в Ираке и шесть — в Сирии, в основном в районе города Кобани на границе с Турцией.

Между тем ранее сообщалось, что военное командование США рассматривает возможность нанесения авиаударов по территории Ливии, где обнаружен тренировочный лагерь боевиков ИГ.

Как заявил американский генерал Дэвид Родригес, в Ливии проходят подготовку более 200 террористов ИГ.