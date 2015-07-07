Соединенные Штаты за 2 месяца подготовили в Сирии 60 бойцов для борьбы с ИГ

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ США за почти два месяца подготовили всего 60 бойцов умеренной оппозиции в Сирии для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр обороны США Эштон Картер.

"На 3 июля подготовлено 60 бойцов - это число значительно меньше, чем мы ожидали на данный момент. Частично из-за стандартов проверки (которую проходят бойцы)", - заявил Картер на слушаниях в сенате.

Он сообщил, что всего проверку по американским стандартам, в том числе по линии разведки, проходят около 7000 добровольцев, чтобы "быть уверенными в том, что они готовы воевать с ИГ".

США ранее заявили о намерении ежегодно готовить до 5 тысяч добровольцев на базах в Турции, Катаре, Иордании и Саудовской Аравии. Программа началась в мае на двух базах, общая численность обучаемых - 180 человек. Ряд экспертов считают планы США нереалистичными с учетом того, что численность ИГ в Сирии оценивается в 25 тысяч человек.





