США выводят часть войск из некоторых ближневосточных стран

Администрация президента США Джо Байдена приступила к выводу части американских сил и вооружений из ряда ближневосточных стран.

Администрация президента США Джо Байдена приступила к выводу части американских сил и вооружений из ряда ближневосточных стран.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По словам ее источников, США передислоцируют примерно восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, в частности, из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, будет выведен комплекс американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) из Саудовской Аравии. Из региона также перебросят часть военных самолетов и "сотни американских военных", которые обслуживают указанные вооружения.

Источники уточняют, что "администрация Байдена резко сокращает число противоракетных систем США на Ближнем Востоке в рамках серьезного переориентирования военного присутствия в регионе, поскольку она перенаправляет вооруженные силы на вызовы со стороны Китая и России". Большая часть данных вооружений будет выведена из Саудовской Аравии.

Переброска уже началась ранее в текущем месяце. По словам источников, о соответствующих планах американской стороны глава Пентагона Ллойд Остин 2 июня уведомил саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.