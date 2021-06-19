О нас
Report Georgia
Аудио новости

США выводят часть войск из некоторых ближневосточных стран

США выводят часть войск из некоторых ближневосточных стран Администрация президента США Джо Байдена приступила к выводу части американских сил и вооружений из ряда ближневосточных стран.
Другие страны
19 июня 2021 г. 07:31
США выводят часть войск из некоторых ближневосточных стран

Администрация президента США Джо Байдена приступила к выводу части американских сил и вооружений из ряда ближневосточных стран.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, США передислоцируют примерно восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, в частности, из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, будет выведен комплекс американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) из Саудовской Аравии. Из региона также перебросят часть военных самолетов и "сотни американских военных", которые обслуживают указанные вооружения.

Источники уточняют, что "администрация Байдена резко сокращает число противоракетных систем США на Ближнем Востоке в рамках серьезного переориентирования военного присутствия в регионе, поскольку она перенаправляет вооруженные силы на вызовы со стороны Китая и России". Большая часть данных вооружений будет выведена из Саудовской Аравии.

Переброска уже началась ранее в текущем месяце. По словам источников, о соответствующих планах американской стороны глава Пентагона Ллойд Остин 2 июня уведомил саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ qoşunlarının bir hissəsini Yaxın Şərqdən çıxarır

Другие новости из категории

В Нигерии террористы напали на школу и похитили 80 учеников
В Нигерии террористы напали на школу и похитили 80 учеников
19 июня 2021 г. 05:22
Стрельба в США, погиб 2-летний ребенок
Стрельба в США, погиб 2-летний ребенок
19 июня 2021 г. 02:23
Президент Германии: Мы должны делать все для защиты межправа и территориальной целостности
Президент Германии: Мы должны делать все для защиты межправа и территориальной целостности
18 июня 2021 г. 22:49
Тяжелое ДТП в Перу: 27 погибших, 13 раненых
Тяжелое ДТП в Перу: 27 погибших, 13 раненых
18 июня 2021 г. 22:21
Китай намерен полностью отказаться от политики ограничения рождаемости
Китай намерен полностью отказаться от политики ограничения рождаемости
18 июня 2021 г. 21:28
В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины
В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины
18 июня 2021 г. 20:53
Канада продлила режим закрытия границы с США
Канада продлила режим закрытия границы с США
18 июня 2021 г. 19:51
На севере Мексики перевернулся автобус с мигрантами
На севере Мексики перевернулся автобус с мигрантами
18 июня 2021 г. 19:24
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведет 44-ю сессию в Китае
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведет 44-ю сессию в Китае
18 июня 2021 г. 18:55
Генассамблея назначила Гутерриша генсеком ООН на второй срок
Генассамблея назначила Гутерриша генсеком ООН на второй срок
18 июня 2021 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi