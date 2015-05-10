​США выступили против поставок российского газа через Грецию

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Специальный посланник Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Амос Хокстайн на переговорах в Афинах открыто заявил, что США против прокладки нового газопровода вместо "Южного потока" для поставок российского газа в Европу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр производственной реформы, окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис в интервью газете "Прото тема".

По его словам, правительство Греции поддерживает безоговорочно проект прокладки по греческой территории трубопровода для поставок российского газа, и обе стороны предпринимали и продолжают предпринимать шаги для того, чтобы реализовать этот проект. "Конечно, США не хотят этого трубопровода, что честно и прямо мне объяснил Хокстайн во время нашей недавней встречи", - сказал министр.

"Тем не менее мы считаем, что такой проект будет в национальных интересах, экономически и энергетически выгоден", - сказал он. По его словам, в правительстве считают, что от трубопровода будет прямая выгода, а не только от его эксплуатации после 2019 года и проведения строительных работ.