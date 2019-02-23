США выразили Турции озабоченность покупкой С-400 у России

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности главы Минобороны США Патрик Шанахан в ходе встречи со своим турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил широкий круг вопросов, включая покупку Турцией российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Главы (военных ведомств США и Турции - ред.) обсудили широкий круг вопросов обороны, включая операции по уничтожению ИГИЛ в Сирии и озабоченность Соединенных Штатов потенциальной покупкой Турцией российской зенитно-ракетной системы С-400", - заявили в Пентагоне.