США выпустили первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61

США произвели в 2024 году первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61.

США произвели в 2024 году первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61.

Как передает Report, об этом говорится в годовом отчете Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

По данным агентства, новая авиабомба является более мощной версией B61-12. Усовершенствованное оружие мощностью 360 килотонн предоставляет США дополнительные возможности для поражения более сложных и масштабных военных целей.

Отмечается, что в 2025 году работы по модификации будут проводиться в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж. В скором времени B61-12 начнут размещаться на базах НАТО в Европе.