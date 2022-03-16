О нас
Аудио новости

США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи

США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи Соединенные Штаты выделят Украине дополнительно 800 млн долларов США в качестве военной помощи, что доведет ее объем на неделе до 1 млрд долларов США.
Другие страны
16 марта 2022 г. 22:24
США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи

Соединенные Штаты выделят Украине дополнительно 800 млн долларов США в качестве военной помощи, что доведет ее объем на неделе до 1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву.

"В субботу моя администрация утвердила еще 200 млн долларов США для поддержания стабильного потока вооружений и боеприпасов, поставляемых на Украину. Сейчас я снова использую свои президентские полномочия для активации дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы продолжать помогать Украине противостоять нападению России, и выделяю дополнительную помощь в размере 800 млн долларов США. Таким образом, только за эту неделю общая сумма новой помощи США в сфере безопасности для Украины достигла 1 млрд долларов США", - утверждал глава государства.

Кроме того, власти США намерены передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы.

"Данный пакет предполагает выделение беспрецедентной помощи Украине. Он включает в себя 800 систем ПВО, чтобы украинские военные могли останавливать самолеты и вертолеты...", - сказал американский лидер.

"По запросу президента (Украины Владимира) Зеленского мы нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним и помогаем Украине их получить", - добавил он. Байден сообщил, что "в данный пакет помощи также входят 9 тыс противотанковых систем", 7 тыс единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya hərbi yardım üçün əlavə 800 milyon dollar ayıracaq

Экслюзивные новости

Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi