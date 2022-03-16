США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи

Соединенные Штаты выделят Украине дополнительно 800 млн долларов США в качестве военной помощи, что доведет ее объем на неделе до 1 млрд долларов США.

Соединенные Штаты выделят Украине дополнительно 800 млн долларов США в качестве военной помощи, что доведет ее объем на неделе до 1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву.

"В субботу моя администрация утвердила еще 200 млн долларов США для поддержания стабильного потока вооружений и боеприпасов, поставляемых на Украину. Сейчас я снова использую свои президентские полномочия для активации дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы продолжать помогать Украине противостоять нападению России, и выделяю дополнительную помощь в размере 800 млн долларов США. Таким образом, только за эту неделю общая сумма новой помощи США в сфере безопасности для Украины достигла 1 млрд долларов США", - утверждал глава государства.

Кроме того, власти США намерены передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы.

"Данный пакет предполагает выделение беспрецедентной помощи Украине. Он включает в себя 800 систем ПВО, чтобы украинские военные могли останавливать самолеты и вертолеты...", - сказал американский лидер.

"По запросу президента (Украины Владимира) Зеленского мы нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним и помогаем Украине их получить", - добавил он. Байден сообщил, что "в данный пакет помощи также входят 9 тыс противотанковых систем", 7 тыс единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов.