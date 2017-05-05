США выделит Украине 560 миллионов долларов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Большинство американских сенаторов приняли проект госбюджета размером более одного триллиона долларов на 2017 финансовый год.
Как передает Report, голосование по вопросу принятия бюджета прошло в четверг, 4 мая.
Законопроект поддержали 79 сенаторов, против проекта высказались 18 сенаторов. Палата представителей одобрила бюджет накануне, поэтому для окончательного вступления документа в силу нужно получить лишь подпись президента Дональда Трампу.
Сообщается, что в законе о бюджетных ассигнованиях США на 2017 год Украине планируется выделить не менее 560 миллионов долларов.
Отмечается, что на военную помощь Украине США потратит не менее 238 миллионов долларов.
News DepartmentАвтор новости
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