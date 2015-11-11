США выделили очередной пакет военной помощи Израилю

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Барака Обаму за пакет военной помощи.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, Нетаньяху принял участие в работе генеральной ассамблеи Федерации евреев Северной Америки. Израильский премьер-министр отметил плодотворную встречу с президентом США, выразив благодарность Бараку Обаме за поддержку на высочайшем уровне.

"Президент Обама решил оказать военную помощь Израилю. Этот пакет охватывает наши вооруженные силы и разведку. Данный пакет помощи имеет для Израиля жизненно важное значение в наши неспокойные дни, в нашем неспокойном регионе", - подчеркнул Нетаньяху.

Израиль твердо занимает первое место в мире по объему помощи со стороны США. С конца Второй мировой войны до наших дней Израиль получил от США 124,3 млрд. долларов. Большая часть этой суммы носит военный характер.

В 2007-м году президент Буш подписал пакет помощи Израилю на 30 млрд. долларов сроком на 10 лет.

Президент Обама после вчерашней встречи с премьер-министром Израиля заявил, что США окажут полную поддержку Израилю и выделят необходимые ресурсы на военные нужды.