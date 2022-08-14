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США выделили Афганистану $150 млн через структуры ООН

США выделили Афганистану $150 млн через структуры ООН Соединенные Штаты предоставили Афганистану 150 млн долларов через три структуры ООН.
Другие страны
14 августа 2022 г. 05:22
США выделили Афганистану $150 млн через структуры ООН

Соединенные Штаты предоставили Афганистану 150 млн долларов через три структуры ООН.

Как передает Report со ссылкой на "Интефакс", об этом заявил специальный представитель США Томас Уэст.

"Мы настойчиво работаем над преодолением экономического кризиса в Афганистане. 150 миллионов долларов помогут решить проблему отсутствия продовольственной безопасности, удержать афганских детей в школе и расширить права и возможности женщин и девочек", - сообщил Уэст в соцсети.

По его словам, США выделили Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 80 млн долларов, детскому фонду ООН - ЮНИСЕФ 40 млн, 30 млн - структуре "ООН-женщины".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ BMT vasitəsilə Əfqanıstana 150 milyon dollar ayırır

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