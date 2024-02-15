США ввели санкции против лиц и компаний за экспорт в Иран товаров и технологий

Министерство финансов США внесло в санкционный список по Ирану три физических и четыре юридических лица за экспорт в Иран американских товаров и технологий.

Министерство финансов США внесло в санкционный список по Ирану три физических и четыре юридических лица за экспорт в Иран американских товаров и технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского Минфина.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США [OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер] ввело санкции в отношении закупочной сети, ответственной за содействие незаконному экспорту товаров и технологий более чем 20 компаний США для конечных потребителей в Иране, включая Центральный банк Ирана", - отмечает ведомство.

Под санкции подпали два физических лица из Ирана и одно из ОАЭ, а также компании в Иране, ОАЭ и Турции, связанные, по версии Вашингтона, с Центробанком Ирана.

По данным американских властей, среди приобретенных Центробанком Ирана товаров и технологий были предметы, связанные с обеспечением информационной безопасности.