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США ввели санкции против двух компаний и девяти судов РФ

США ввели санкции против двух компаний и девяти судов РФ Министерство финансов США ввело санкции против двух российских судоходных компаний и принадлежащих им судов.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 21:10
США ввели санкции против двух компаний и девяти судов РФ

Министерство финансов США ввело санкции против двух российских судоходных компаний и принадлежащих им судов.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

Согласно информации, в черный список попали компании ООО "Море река сервис" из города Азова и ООО "Оптовая фирма "ВАФА" из Астрахани, три сухогруза "Море река сервис", два сухогруза "ВАФА" и четыре сухогруза компании "МГ-Флот", против которой США ранее ввели санкции. Суда указаны под российским флагом. Сухогрузы и компании также попали под санкции Госдепартамента.

Отмечается, что рестрикции были введены против владельца ряда российских судоходных компаний россиянина Джамалдина Пашаева и проживающего в России гражданина Ирана Рухолла Катеби, который якобы является официальным представителем Минобороны Ирана в РФ.

По утверждению Вашингтона, рестрикции были введены США за поставку в Россию иранских компонентов и систем вооружений, включая беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты.

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