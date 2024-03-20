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США ввели санкции против двух граждан и двух организаций из России

США ввели санкции против двух граждан и двух организаций из России Министерство финансов США ввело санкции против двух россиян и двух российских компаний.
Другие страны
20 марта 2024 г. 18:43
США ввели санкции против двух граждан и двух организаций из России

Министерство финансов США ввело санкции против двух россиян и двух российских компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении финансового ведомства.

Как отмечается в документе, в черный список попали Илья Гамбашидзе, Николай Тупикин, а также Агентство социального проектирования и ГК "Структура". Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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