США ввели новые санкции против Венесуэлы

США ввели санкции против пяти чиновников и военных Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило американское министерство финансов во вторник.

По заявлению министра финансов Стивена Мнучина, США подозревают чиновников в нарушении прав человека и разгоне мирных демонстраций.

В список санкций попали Ремиджио Кебайос Икасо, адмирал флота и командующий Стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы, который публично поддерживает президента Николаса Мадуро, и генсек Национального совета по обороне Хосе Аделино Орнелас Ферейра, которого Вашингтон обвиняет в насилии против демонстрантов. Также в списке санкций депутат Национальной конституционной ассамблеи Педро Мигель Каррено Эскобар, которого подозревают в "использовании чрезмерной силы против протестующих и журналистов", высокопоставленный офицер разведки Карлос Альтерто Кальдерон Киринос, который, по утверждению минфина США, участвовал в пытках, а также майор Национальной гвардии Нестор Нептали Бланко Хуртадо, которого также обвиняют в насилии против демонстрантов.