США введут обещанные Трампом тарифы против Канады 4 февраля

Соединенные Штаты введут 4 февраля пошлины в размере 25% на экспорт всех канадских товаров.
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По его данным, тарифы будут действовать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп "не убедится, что Канада делает все необходимое для перекрытия потока поставок наркотического вещества фентанила в США".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп с 1 февраля введет импортные пошлины в размере 25% в отношении продукции из Канады, Китая и Мексики.
На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. В 2023 году совокупный объем экспорта этих трех стран в США составил почти $1,5 трлн. Трамп также пригрозил ввести к этому же сроку импортные пошлины в размере 25% в отношении поставок из Канады и Мексики, несмотря на наличие договоренностей о свободной торговле.