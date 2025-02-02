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США введут обещанные Трампом тарифы против Канады 4 февраля

США введут обещанные Трампом тарифы против Канады 4 февраля Соединенные Штаты введут 4 февраля пошлины в размере 25% на экспорт всех канадских товаров.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 01:49
США введут обещанные Трампом тарифы против Канады 4 февраля

Соединенные Штаты введут 4 февраля пошлины в размере 25% на экспорт всех канадских товаров.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на источник в правительстве Канады.

По его данным, тарифы будут действовать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп "не убедится, что Канада делает все необходимое для перекрытия потока поставок наркотического вещества фентанила в США".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп с 1 февраля введет импортные пошлины в размере 25% в отношении продукции из Канады, Китая и Мексики.

На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. В 2023 году совокупный объем экспорта этих трех стран в США составил почти $1,5 трлн. Трамп также пригрозил ввести к этому же сроку импортные пошлины в размере 25% в отношении поставок из Канады и Мексики, несмотря на наличие договоренностей о свободной торговле.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ fevralın 4-dən Kanada mallarına 25 faizlik rüsum tətbiq edəcək

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