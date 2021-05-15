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США впервые разместят свои беспилотники в Японии

США впервые разместят свои беспилотники в Японии Соединенные Штаты на пять месяцев разместят на японской военной базе Мисава два своих беспилотника Northrop Grumman MQ-4C Triton
Другие страны
15 мая 2021 г. 11:04
США впервые разместят свои беспилотники в Японии

Соединенные Штаты на пять месяцев разместят на японской военной базе Мисава два своих беспилотника Northrop Grumman MQ-4C Triton.

Как передает Report со ссылкой на издание Sankei, один американский аппарат уже доставили.

В минобороны Японии считают, что временное размещение разведывательных БПЛА большой дальности даст возможность для укрепления безопасности за счет усиления возможностей наблюдения за морем в условиях повышенной активности окружающих стран.

Отмечается, что в последние годы особое беспокойство Японии вызывает активность Китая в районе островов Сенкаку, куда китайские патрульные корабли регулярно заходят.

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Версия на английском языке US to deploy drones in Japan for first time

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