США впервые разместят свои беспилотники в Японии

Соединенные Штаты на пять месяцев разместят на японской военной базе Мисава два своих беспилотника Northrop Grumman MQ-4C Triton.
Как передает Report со ссылкой на издание
В минобороны Японии считают, что временное размещение разведывательных БПЛА большой дальности даст возможность для укрепления безопасности за счет усиления возможностей наблюдения за морем в условиях повышенной активности окружающих стран.
Отмечается, что в последние годы особое беспокойство Японии вызывает активность Китая в районе островов Сенкаку, куда китайские патрульные корабли регулярно заходят.