О нас

США возобновили экстрадицию россиян в РФ

США возобновили экстрадицию россиян в РФ США возобновили экстрадицию россиян в Россию, несмотря на то, что с началом боевых действий в Украине она была приостановлена. В частности, один человек, который перебрался из РФ в США, чтобы избежать мобилизации, был депортирован.
Другие страны
18 марта 2023 г. 17:36
США возобновили экстрадицию россиян в РФ

США возобновили экстрадицию россиян в Россию, несмотря на то, что с началом боевых действий в Украине она была приостановлена. В частности, один человек, который перебрался из РФ в США, чтобы избежать мобилизации, был депортирован.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля США (Ice) по-прежнему привержена гуманному, эффективному и профессиональному обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства", - заявили в службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ФРГ планирует переоборудовать новые вертолеты Airbus для боевого применения
ФРГ планирует переоборудовать новые вертолеты Airbus для боевого применения
18 марта 2023 г. 17:11
Прокуратура округа Манхэттен сообщила Трампу, что он будет задержан 21 марта
Прокуратура округа Манхэттен сообщила Трампу, что он будет задержан 21 марта
18 марта 2023 г. 16:54
В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи
В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи
18 марта 2023 г. 16:06
Полиция при штурме резиденции экс-премьера Пакистана задержала 61 человек
Полиция при штурме резиденции экс-премьера Пакистана задержала 61 человек
18 марта 2023 г. 15:40
Глава МИД Египета: Мы намерены полностью нормализовать отношения с Турцией
Глава МИД Египета: Мы намерены полностью нормализовать отношения с Турцией
18 марта 2023 г. 15:20
Во Франции ожидается продолжение акций протеста
Во Франции ожидается продолжение акций протеста
18 марта 2023 г. 14:12
В Африке из-за циклона Фредди погибли более 450 человек
В Африке из-за циклона "Фредди" погибли более 450 человек
18 марта 2023 г. 13:23
Глава МИД Турции почтил память погибших в битве при Чанаккале
Глава МИД Турции почтил память погибших в битве при Чанаккале
18 марта 2023 г. 11:19
ООН сократит продовольственную помощь Афганистану
ООН сократит продовольственную помощь Афганистану
18 марта 2023 г. 09:39
Байден и премьер-министр Ирландии обсудили помощь Украине
Байден и премьер-министр Ирландии обсудили помощь Украине
18 марта 2023 г. 08:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi