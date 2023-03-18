США возобновили экстрадицию россиян в РФ

США возобновили экстрадицию россиян в Россию, несмотря на то, что с началом боевых действий в Украине она была приостановлена. В частности, один человек, который перебрался из РФ в США, чтобы избежать мобилизации, был депортирован.

США возобновили экстрадицию россиян в Россию, несмотря на то, что с началом боевых действий в Украине она была приостановлена. В частности, один человек, который перебрался из РФ в США, чтобы избежать мобилизации, был депортирован.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля США (Ice) по-прежнему привержена гуманному, эффективному и профессиональному обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства", - заявили в службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).