США вновь призвали КНДР к встрече без предварительных условий

США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.

США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

"США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР в целях достижения нашей цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Эберхардт на заседании Первого комитета ГА ООН.

По его словам, предложение США находится "на столе по-прежнему без предусловий".

"Наша политика представляет откалиброванный практический подход, который открыт... для дипломатических усилий с КНДР в целях достижения ощутимого прогресса, который укрепит безопасность США, наших союзников и наших войск, размещенных на местах", - указал Эберхардт.

По его словам, обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются нерушимыми.