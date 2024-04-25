США вдвое нарастили производство снарядов калибра 155 мм

Соединенные Штаты с начала конфликта в Украине вдвое нарастили производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и планируют еще удвоить его к концу 2024 года.
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"Соединенные Штаты наращивают свои собственные производственные мощности для поддержки Украины. Например, мы инвестируем в наше внутреннее производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм", - сказал он. "С начала конфликта мы более чем в два раза нарастили ежемесячное производство боеприпасов калибра 155 мм. К концу этого года мы планируем увеличить его еще вдвое", - добавил помощник американского президента.
Салливан подчеркнул, что Вашингтон таким образом сможет "обеспечить оперативные и значительные поставки боеприпасов Украине за счет собственного производства".