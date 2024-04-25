США вдвое нарастили производство снарядов калибра 155 мм

Соединенные Штаты с начала конфликта в Украине вдвое нарастили производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и планируют еще удвоить его к концу 2024 года.

Соединенные Штаты с начала конфликта в Украине вдвое нарастили производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и планируют еще удвоить его к концу 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов.

"Соединенные Штаты наращивают свои собственные производственные мощности для поддержки Украины. Например, мы инвестируем в наше внутреннее производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм", - сказал он. "С начала конфликта мы более чем в два раза нарастили ежемесячное производство боеприпасов калибра 155 мм. К концу этого года мы планируем увеличить его еще вдвое", - добавил помощник американского президента.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон таким образом сможет "обеспечить оперативные и значительные поставки боеприпасов Украине за счет собственного производства".