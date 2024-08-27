США в скором времени передадут Польше первые истребители F-35

Вашингтон на днях готовится передать Варшаве первые приобретенные ею истребители F-35.

Вашингтон на днях готовится передать Варшаве первые приобретенные ею истребители F-35.

Как передает Report, об этом министерство обороны Польши сообщило на своей странице в соцсети X.

"В среду, 28 августа этого года, в 10:00 (03:00 по бакинскому времени - ред.) в Форт-Уэрте, в День польской авиации, заместители министра Павел Бейда и Цезари Томчик примут участие в официальной презентации первого самолета F-35, приобретенного Польшей", - говорится в сообщении.

Такие самолеты, по данным ведомства, будут эффективны в сочетании с зенитно-ракетными комплексами PATRIOT и более старой моделью американских истребителей F-16.

В ведомстве добавили, что заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 29 августа в 10:00 по местному времени встретится в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Напомним, что ранее Польша подписала контракт с США на поставку 32 самолетов пятого поколения F-35 Lightning II.